Wizyta w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci Data publikacji 17.12.2025 W dniu 16 grudnia br., funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

W ramach inicjatywy służb mundurowych zebrano artykuły, które będą służyć dzieciom przebywającym pod opieką hospicjum. Wśród podarunków znalazły się m.in. zabawki, gry, materiały plastyczne oraz drobne upominki dostosowane do potrzeb i wieku małych pacjentów. Przekazanie prezentów było wyrazem solidarności, empatii oraz wrażliwości na potrzeby najmłodszych, którzy na co dzień zmagają się z trudną sytuacją zdrowotną. Choć miało ono charakter symboliczny, jego znaczenie było ogromne- pokazuje, że dzieci oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie i pamięć ze strony lokalnej społeczności. Działanie to jest kolejnym przykładem zaangażowania Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym.

Dyrekcja oraz pracownicy Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci wyrazili serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i przekazane dary. Takie gesty mają ogromne znaczenie- budują nadzieję, dodają otuchy dzieciom i ich bliskim oraz przypominają, jak ważna jest wzajemna pomoc i życzliwość.