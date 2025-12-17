Wizyta w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci - Aktualności - Policja Małopolska

Aktualności

Wizyta w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci

Data publikacji 17.12.2025
W dniu 16 grudnia br., funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odwiedzili Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

W ramach inicjatywy służb mundurowych zebrano artykuły, które będą służyć dzieciom przebywającym pod opieką hospicjum. Wśród podarunków znalazły się m.in. zabawki, gry, materiały plastyczne oraz drobne upominki dostosowane do potrzeb i wieku małych pacjentów. Przekazanie prezentów było wyrazem solidarności, empatii oraz wrażliwości na potrzeby najmłodszych, którzy na co dzień zmagają się z trudną sytuacją zdrowotną. Choć miało ono charakter symboliczny, jego znaczenie było ogromne- pokazuje, że dzieci oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie i pamięć ze strony lokalnej społeczności. Działanie to jest kolejnym przykładem zaangażowania Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym. 
Dyrekcja oraz pracownicy Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci wyrazili serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i przekazane dary. Takie gesty mają ogromne znaczenie- budują nadzieję, dodają otuchy dzieciom i ich bliskim oraz przypominają, jak ważna jest wzajemna pomoc i życzliwość. 

 

  • Policjant wyciaga paczki z samochodu
  • przygotowane paczki
  • przygotowane paczki
  • dwoje strażaków oraz policjant przy choince
  • dwoje policjantów oraz strażak przy choince
  • zdjęcie grupowe na tle przekazanych paczek
  • funkcjonariuszka straży pożarnej czyta podziekowania
  • strażak oraz policjantka stoją w korytarzu
