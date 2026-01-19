Krakowscy policjanci rozbili gang wyłudzający pieniądze od seniorów Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału kryminalnego KWP w Krakowie działający w spec grupie zajmującej się zwalczaniem oszustw „pod legendą”, przy współpracy z Wydziałem Kryminalnym Biurem Kryminalnego KGP ustalili, że na terenie Krakowa może dojść do kolejnego tego typu przestępstwa. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i analizie zagrożenia do działań włączono funkcjonariuszy z V Komisariatu Policji i policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy zatrzymali oszustów na gorącym uczynku.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie utworzona została specjalna grupa śledcza ukierunkowana na walkę z oszustami działającymi metodą „na legendę”. Grupa ta składa się z funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego.

Policjanci Wydziału Kryminalnego wpadli na trop oszustów, którzy pojawili się na terenie Krakowa. Ustalili, że w rejonie krakowskiego Pogórza może dojść do przestępstwa. Sytuacja była na tyle dynamiczna, że o zdarzeniu zostali powiadomieni funkcjonariusze z najbliższej jednostki czyli V Komisariatu Policji w Krakowie, którzy błyskawicznie pojawili się w wytypowanym miejscu. Zorganizowano zasadzkę – policjanci w rejonie jednego z bloków zauważyli podejrzewanego mężczyznę. Nagle w jego kierunku zaczęła zmierzać starsza kobieta. Jej zachowanie świadczyło, że jest bardzo zdenerwowana, a w ręce trzymała reklamówkę. Gdy miało dojść do przekazania gotówki, do akcji wkroczyli policjanci. Na widok interweniujących funkcjonariuszy, przestraszony oszust zaczął uciekać. Został zatrzymany, a wraz z nim kolejny mężczyzna, który czekał na niego w samochodzie. To 18-latkowie – mieszkańcy Legnicy i Krakowa. Kolejne ustalenia doprowadziły do kolejnego mężczyzny zamieszanego w ten przestępczy proceder. Oszust dowodził szajką z Legnicy. Dzięki pomocy dolnośląskich policjantów został zatrzymany.

Na komisariat w celu złożenia zawiadomienia została przewieziona 80-letnia seniorka. Kobieta była tak zmanipulowana przez oszustów, że pomimo rozmowy z policjantami w jednostce Policji nadal nie mogła uwierzyć, że jej oszczędności życia mogły trafić w ręce oszustów. W celu uwiarygodnienia sytuacji na miejsce przyjechał syn kobiety, który zapewnił matkę, że nic mu nie jest, a historia przekazana przez telefon to próba wyłudzania gotówki.

Sprawą zajęli się również Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie . To właśnie oni ustalili, że kilka dni wcześniej ci sami sprawcy w innej części Krakowa oszukali innego seniora na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyzna nieświadomy przestępczych zamiarów przekazał oszustom swoje oszczędności, chcąc pomóc synowi, który rzekomo znajdował się w ciężkim stanie w szpitalu i potrzebował specjalnej szczepionki, która miała uratować jego życie.

W ubiegłą sobotę tj. 18 stycznia sprawcy zostali doprowadzeni do Prokuratury, a decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalają czy zatrzymani przestępcy mogą mieć związek z oszustwami jakie w ostatnim okresie dochodziły na terenie Krakowa.