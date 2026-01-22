30-letni diler zatrzymany za handel środkami odurzającymi Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o handel środkami odurzającymi. Według ustaleń śledczych proceder miał trwać prawie 3 lata. Diler został już tymczasowo aresztowany.

Do zatrzymania doszło w wyniku ustaleń prowadzonych przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową. Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że na terenie powiatu bocheńskiego dochodzi do handlu narkotykami. W tę sprawę mógł być zamieszany 30-letni mieszkaniec tego powiatu. 15 stycznia przy wsparciu policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Bochni doszło do zatrzymania. Okazało się, że pod wytypowanym adresem w Bochni przebywa podejrzewany 30-latek. Z policyjnych ustaleń wynikało, że w okresie od 2022-2025 mężczyzna mógł wprowadzić do obrotu co najmniej 20 kg różnego rodzaju narkotyków w tym mefedronu, amfetaminy, metaamfetaminy, marihuany, haszyszu 3-CMC i ekstazy. Jak wynika ze zgromadzonego materiału podejrzany zaopatrywał lokalnych dilerów głównie z powiatu bocheńskiego w zabronione środki i substancję. Podczas zatrzymania i przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego 30-latka zabezpieczono środki odurzajace gotowe do sprzedaży oraz urządzenia do wykrywania i zagłuszania sygnałów GSM/GPS, wagi elektroniczne, woreczki foliowe tzw. „dilpaki”, maczety i pojemniki z gazem, świadczące o jego przestępczej działalność narkotykowej, jak również w obszarze innych przestępstw o charakterze rozbójniczym.

Ustalono że podejrzany z przestępczej działalności uczynił sobie podstawowe źródło utrzymania. Podczas czynności zabezpieczono pieniądze w różnych walutach o łącznej kwocie ponad 200 000 tys.zł. Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy. Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest w Wydziale dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.