Małopolscy Łowcy głów oraz poszukiwacze z KP VII w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który przez 15-lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Po 15 latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości wpadł mężczyzna skazany za brutalny rozbój. Poszukiwany listem gończym od 2011 roku został namierzony w Bielsku-Białej przez policjantów z KP VII w Krakowie oraz funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Sprawa ma swój początek w 2008 roku w Krakowie. Wówczas 21-letni mężczyzna brał udział w brutalnym rozboju, podczas którego ofiara zostaje dotkliwie pobita i okradziona. Po zakończeniu postępowania sądowego skazany nie stawił się do odbycia kary i zaczął ukrywać się przed organami ścigania.

W 2011 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wystawił za mężczyzną list gończy. Mężczyzna był również poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty za kradzieże. Przez kolejne lata jego poszukiwania prowadzili funkcjonariusze z 7 KP w Krakowie, jednak mimo podejmowanych działań nie udało się ustalić miejsca jego pobytu.

Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy do sprawy włączyli się policyjny „łowcy głów”, specjalizujący się w tropieniu przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki intensywnym ustaleniom wraz z funkcjonariuszami z KP VII w Krakowie, dokładnej analizie zebranych informacji pojawił się nowy trop w sprawie, który zaprowadził pracujących nad sprawą funkcjonariuszy do Bielska Białej.

Do zatrzymania doszło podczas dynamicznej akcji w ubiegłym tygodniu, w której brali udział policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z 7 Komisariatu Policji w Krakowie oraz KMP w Krakowie. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów i nie spodziewał się, że po tylu latach zostanie odnaleziony. Jak ustalili funkcjonariusze przez cały okres ukrywania się nie posługiwał się własnymi dokumentami, pracował na czarno i starał się zachowywać anonimowość. Przez ten czas zdążył ułożyć sobie życie prywatne. Jego obecna partnerka nie mała wiedzy o przestępczej przeszłości mężczyzny oraz o tym, że od lat jest poszukiwany przez organy ścigania.

Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał wcześniej zasądzony wyrok.