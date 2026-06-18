Małopolscy Łowcy głów oraz poszukiwacze z KP VII w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który przez 15-lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości
Po 15 latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości wpadł mężczyzna skazany za brutalny rozbój. Poszukiwany listem gończym od 2011 roku został namierzony w Bielsku-Białej przez policjantów z KP VII w Krakowie oraz funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
Sprawa ma swój początek w 2008 roku w Krakowie. Wówczas 21-letni mężczyzna brał udział w brutalnym rozboju, podczas którego ofiara zostaje dotkliwie pobita i okradziona. Po zakończeniu postępowania sądowego skazany nie stawił się do odbycia kary i zaczął ukrywać się przed organami ścigania.
W 2011 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wystawił za mężczyzną list gończy. Mężczyzna był również poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty za kradzieże. Przez kolejne lata jego poszukiwania prowadzili funkcjonariusze z 7 KP w Krakowie, jednak mimo podejmowanych działań nie udało się ustalić miejsca jego pobytu.
Przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy do sprawy włączyli się policyjny „łowcy głów”, specjalizujący się w tropieniu przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki intensywnym ustaleniom wraz z funkcjonariuszami z KP VII w Krakowie, dokładnej analizie zebranych informacji pojawił się nowy trop w sprawie, który zaprowadził pracujących nad sprawą funkcjonariuszy do Bielska Białej.
Do zatrzymania doszło podczas dynamicznej akcji w ubiegłym tygodniu, w której brali udział policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z 7 Komisariatu Policji w Krakowie oraz KMP w Krakowie. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów i nie spodziewał się, że po tylu latach zostanie odnaleziony. Jak ustalili funkcjonariusze przez cały okres ukrywania się nie posługiwał się własnymi dokumentami, pracował na czarno i starał się zachowywać anonimowość. Przez ten czas zdążył ułożyć sobie życie prywatne. Jego obecna partnerka nie mała wiedzy o przestępczej przeszłości mężczyzny oraz o tym, że od lat jest poszukiwany przez organy ścigania.
Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał wcześniej zasądzony wyrok.