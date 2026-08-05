Upał i zimna woda – niebezpieczne połączenie – dramatyczna akcja służb Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Upalne dni zachęcają do szukania ochłody nad wodą. Wysoka temperatura sprawia, że wejście do chłodnego akwenu może wydawać się najlepszym sposobem na szybkie schłodzenie organizmu. Trzeba jednak pamiętać, że nagłe zanurzenie rozgrzanego ciała w zimnej wodzie może być niebezpieczne, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zatrzymania krążenia.

Jak poważne mogą być konsekwencje takiej sytuacji, pokazuje zdarzenie, do którego doszło 31 lipca przed godziną 14, podczas gdy policjanci Komisariatu Wodnego patrolowali pieszo rejon akwenu Przylasek Rusiecki w Krakowie.

W trakcie przechodzenia blisko linii brzegowej funkcjonariusze usłyszeli wołanie o pomoc osób wypoczywających poza kąpieliskiem. Policjanci natychmiast pobiegli w kierunku miejsca, z którego dochodziły krzyki. Na miejscu zauważyli jak przebywające w wodzie osoby próbują wyciągnąć na brzeg nieprzytomnego mężczyznę.

Policjanci pomogli wyciągnąć poszkodowanego na brzeg wraz z ratownikami WOPR, którzy błyskawicznie przybiegli na miejsce. Jak się okazało, 70-letni mężczyzna utracił funkcje życiowe i policjanci wraz z ratownikami podjęli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Jeden z ratowników, który na co dzień jest czynnym policjantem pełniącym służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie, pobiegł po defibrylator AED, który był na ich wyposażeniu. Z jego pomocą policjanci oraz ratownicy podtrzymywali czynności ratownicze aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia oraz strażaków. Na uznanie zasługuje postawa młodego Ukraińca, który nie był obojętny i pomagał policjantom w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej do samego końca.

Poszkodowany odzyskał funkcje życiowe, dopiero po przybyciu ratowników medycznych. Ze względu na ciężki stan został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, jednak pomimo szybkich i zdecydowanych działań mężczyzna zmarł w szpitalu.

Jak ustalono, 70-latek leczył się kardiologicznie i nagłe schłodzenie rozgrzanego organizmu w zimnej wodzie, w połączeniu z wysoką temperaturą powietrza, mogło doprowadzić do zatrzymania krążenia.

Nie wskakuj do zimnej wody, gdy jesteś rozgrzany

Nagłe wejście lub wskoczenie do zimnej wody powoduje gwałtowną reakcję organizmu. Dochodzi m.in. do nagłego zwężenia naczyń krwionośnych i wzrostu obciążenia układu krążenia. Szczególnie niebezpieczne może to być dla osób starszych oraz osób z chorobami serca i układu krążenia. Dlatego podczas upałów nad wodą warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

nie wchodź gwałtownie do zimnej wody, gdy jesteś mocno rozgrzany,

przed kąpielą schłodź organizm stopniowo,

nie skacz do wody bezpośrednio po długim przebywaniu na słońcu,

osoby z chorobami układu krążenia powinny zachować szczególną ostrożność,

nie przeceniaj swoich możliwości i korzystaj wyłącznie z miejsc przeznaczonych do kąpieli,

zwracaj uwagę na osoby znajdujące się w wodzie – szybka reakcja świadków może uratować życie.

Warto również pamiętać, że nawet bardzo dobra umiejętność pływania nie chroni przed nagłą utratą przytomności czy zatrzymaniem krążenia!.