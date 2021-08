Dochodzenie w sprawie wycieku danych klientów ogólnopolskiej firmy energetycznej Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający cyberprzestępczość zatrzymali 37-letniego mieszkańca Wielkopolski, który miał uzyskać nieuprawniony dostęp do nagrań rozmów, a przez to do danych personalno – adresowych klientów firmy i groził ich ujawnieniem żądając okupu.

30 lipca br. w Wydziale dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało złożone zawiadomienie przez przedstawiciela firmy o stosowaniu wobec nich szantażu. Sprawca twierdził, że uzyskał dostęp do zapisu nagrań rozmów z klientami, prowadzonych przez pracowników firm podwykonwaczych, po czym groził ujawnieniem danych personalno – adresowych klientów i zażądał 10 tys. złotych.

Policjanci wydziału „cyber” pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie wszczęli dochodzenie w sprawie zmuszania pracowników spółki do określonego zachowania (art. 191 KK ) badając również wątek bezprawnego uzyskania przez mężczyznę informacji o klientach poprzez przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń serwera wykorzystywanego przez jedną z firm podwykonawczych. W wyniku przestępstwa mogły zostać skopiowane nagrania rozmów, które firmy podwykonawcze prowadziły z klientami w sprawie oferowanych usług i produktów.

W toku intensywnych czynności operacyjnych i skoncentrowanych działań w sieci, policjanci z wydziału "cyber" namierzyli szantażystę. Okazało się, że to 37-letni mieszkaniec Wielkopolski. Do zatrzymania podejrzewanego mężczyzny, przez funkcjonariuszy „cyber” doszło 5 sierpnia w miejscu jego zamieszkania. W mieszkaniu szantażysty przeprowadzono przeszukanie i zabezpieczono urządzenia informatyczne oraz elektroniczne nośniki pamięci, które będą teraz badane przez policjantów i biegłego, m.in. pod kątem sprawdzenia do jakich danych miał dostęp oraz czy dane, w posiadanie których wszedł, nie zostały rozpowszechnione. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Krakowa. W piątek, 37-latek z Wielkopolski zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie gdzie zostanie przesłuchany i zostaną mu postawione zarzuty.

Nagranie audio audiodeskrypcja_zatrzymanie_pila.mp3 Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik audiodeskrypcja_zatrzymanie_pila.mp3 (format mp3 - rozmiar 316.28 KB)