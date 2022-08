Policjanci za pomocą tasera obezwładnili agresywnego 60-latka biegającego po krakowskim osiedlu z nożami Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i sprawna akcja krakowskich policjantów zakończyła się zatrzymaniem 60-letniego mieszkańca Krakowa, który po wszczęciu awantury domowej uzbrojony w kuchenne noże udał się do jednego z lokalnych barów, niszcząc jego wnętrze, zaparkowany w pobliżu samochód, a następnie próbował zaatakować interweniujących wobec niego policjantów.

Do zdarzenia doszło 18 czerwca br. Dyżurny krakowskiej policji otrzymał zgłoszenie o agresywnym domowniku. Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia, wtedy okazało się, że napastnik uzbrojony w noże wyszedł już z mieszkania i poszedł do miejscowego baru. Tam kontynuował swoje agresywne zachowanie. Zaczął demolować wnętrze lokalu oraz zniszczył zaparkowany w pobliżu samochód, wybijając w nim szyby i lampy. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze – agresor zaczął wyzywać policjantów i grozić użyciem noży, które miał przy sobie. Sytuacja była bardzo dynamiczna i z uwagi, że zachodziła uzasadniona obawa, że mężczyzna może zranić kogoś lub siebie niebezpiecznym narzędziem - jeden z policjantów użył tasera. Wówczas policjanci obezwładnili mężczyznę – zabezpieczając dwa noże. 60-letni mieszkaniec Krakowa usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na umundurowanych funkcjonariuszy Policji, znieważenia ich, uszkodzenia mienia (na łączną kwotę 20 000 zł) oraz kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia i zdrowia do innych osób. 21 czerwca br. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 trzech miesięcy.

Film film_paralizator_2.mp4 Opis filmu: opis filmu w załaczniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik film_paralizator_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 32.38 MB)