Podejrzany o usiłowanie zabójstwa zatrzymany przez policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Już niespełna dwie godziny po zdarzeniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalny atak na sądeczanina. W efekcie licznych czynności podjętych przez sądeckich kryminalnych jeden z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełniony czyn grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

22 października br. ok. godz. 14:15 Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic na osiedlu Barskie w Nowym Sączu został zaatakowany i zraniony ostrym narzędziem mężczyzna, który z obrażeniami ciała zagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostali pilnie skierowani policjanci, którzy natychmiast podjęli zakrojone na szeroką skalę czynności operacyjne i procesowe. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że na miejscu zdarzenia byli obecni dwaj mężczyźni, z których jeden zaatakował 38-latka. Policjanci niezwłocznie sporządzili rysopisy tych mężczyzn i przekazali je wszystkim patrolom w służbie.

Dzięki intensywnym działaniom już po niespełna dwóch godzinach od zdarzenia funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przy ścisłej współpracy z sądeckimi policjantami, na terenie gminy Chełmiec zatrzymali podejrzewanych o ten czyn. Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie trafili do policyjnej celi.

Jeszcze przez wiele godzin na miejscu zdarzenia policjanci z grupy dochodzeniowo–śledczej wykonywali liczne czynności procesowe, m.in. zabezpieczyli ślady oraz ustalili i przesłuchali świadków. W efekcie podjętych działań kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli także nóż, który został porzucony przez sprawcę w trakcie ucieczki. Wszystkie wykonane czynności doprowadziły do ustalenia, że za tym czynem stoi jeden z zatrzymanych mężczyzn.

W poniedziałek tj. 24 października br. 33-letni mieszkaniec Sądecczyzny został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Następnego dnia Sąd Rejonowy w Nowym Sączu wobec mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa 33-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.



