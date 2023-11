Włamywacze w rękach policjantów z powiatu krakowskiego Powrót Drukuj Bezpośrednio po włamaniu, sprawcy wpadli w ręce policjantów z powiatu krakowskiego. 42 i 48-latek usłyszeli już zarzuty. Dodatkowo jeden z nich był poszukiwany listem gończym. Śledczy sprawdzają, czy podejrzani nie mają na sumieniu innych podobnych przestępstw. Tymczasem najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, prowadząc czynności zmierzające do ustalenia sprawców włamań do jednego z domów na terenie gminy Zielonki, ustalili, że złodzieje mogą poruszać się pojazdem m-ki Ford Mondeo. W ubiegły czwartek (16 listopada br.) w godzinach wieczornych, policjanci namierzyli wytypowany samochód. Ustalili, że jest on zaparkowany przy jednej z ulic na terenie Zielonek. Kryminalni nieoznakowanymi radiowozami zablokowali potencjalne drogi odjazdu tego auta i oczekiwali na powrót osób podróżujących pojazdem. Po chwili zauważyli zamaskowanych mężczyzn, idących w kierunku forda. Natychmiast ruszyli w ich kierunku. Wówczas jeden z mężczyzn, na widok funkcjonariuszy, podjął ucieczkę pieszą. Drugi z kolei wsiadł do pojazdu i próbował odjechać, cofając wprost na policjanta. Funkcjonariusz zdołał odskoczyć, unikając potrącenia. Obaj sprawcy szybko zostali schwytani i obezwładnieni przez funkcjonariuszy. Okazali się nimi 42 i 48-latek z Krakowa. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że starszy z nich był poszukiwany listem gończym, celem doprowadzenia i osadzenia w areszcie śledczym, do sprawy związanej z włamaniami. Sprawcy mieli przy sobie m.in. łomy, młotek, śrubokręty. Niedaleko miejsca zatrzymania policjanci odnaleźli porzuconą przez złodziei kurtkę, której kieszenie wypełnione były biżuterią i pieniędzmi. Funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej sprawcy włamali się do jednego z okolicznych domów jednorodzinnych, skąd w sumie ukradli pieniądze, a także biżuterię i inne kosztowności. Odzyskane pieniądze i biżuterię policjanci zwrócili właścicielowi. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Noc spędzili w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia, w komisariacie, usłyszeli zarzut włamania do domu jednorodzinnego. Dodatkowo 48-latek odpowie za stosowanie przemocy bezprawnej w celu zmuszenia policjanta do zaniechania czynności służbowej – zatrzymania. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Teraz śledczy sprawdzają, czy dwuosobowa szajka ma związek z innymi włamaniami, do których w ostatnim czasie doszło na terenie powiatu krakowskiego. Niewykluczone więc, że niebawem podejrzani usłyszą kolejne zarzuty.