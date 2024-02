Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023” Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj We wtorek 6 lutego 2024 roku w Kinie Kijów w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023” województwa małopolskiego oraz Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym”. Ponadto podczas gali wręczane były statuetki „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Urozmaiceniem gali była projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa”.

Spośród zaproszonych gości na początku głos zabrali: Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursów i szeregu innych przedsięwzięć realizowanych na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Małopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła” jest realizowany od 2010 roku. W ciągu 13 edycji w akcji uczestniczyło prawie 4 tys. szkół podstawowych naszego województwa, 700 tys. uczniów zostało wyposażonych w elementy i kamizelki odblaskowe. W sumie ukazało się ponad 32 tys. publikacji promujących korzystanie przez pieszych z elementów odblaskowych. Ponadto przeprowadzono ponad 4 tys. konkursów plastycznych i wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Formuła konkursu sprawia, że jego założenia docierają do wszystkich grup wiekowych poszczególnych uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu, wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Zwycięzcami Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym” zostali:

• I miejsce ex aequo:

Joanna Duch ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach

Aniela Niziołek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

• II miejsce ex aequo:

Kinga Śliwa ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy

Kacpra Mendrycha ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich

• III miejsce ex aequo:

Faustyna Karaś ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Cyprian Kołtun ze Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Psarach

Jury konkursu postanowiło dodatkowo wyróżnić trzy animacje:

Jakuba Kuteli i Macieja Szopy ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach oraz Anny Drzymały ze Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach.

Kolejne nagrody zostały wręczone zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023”:

• I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach, powiat nowosądecki – liczba zdobytych punktów 1563 - NAGRODA 6 tys. zł

• II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie – liczba zdobytych punktów 1535 - NAGRODA 5 tys. zł

• III miejsce zdobyła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej - powiat limanowski - liczba zdobytych punktów 1525 - NAGRODA 4 tys. zł

Ponadto w konkursie nagrodzone zostały szkoły, które zajęły miejsca od IV do X oraz najlepsze szkoły podstawowe w każdym mieście i powiecie. Laureaci otrzymali dodatkowo dyplomy grawerowane dla najlepszych szkół promujących bezpieczeństwo uczniów na drodze.

Nagrody wręczali Pan Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz jego zastępca podinsp. Wojciech Matras, Paweł Kucharczyk – Małopolski Inspektor Transportu Drogowego, Małgorzata Popławska – Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Jacek Zalewski – Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Lidia Jagiełka – Różańska – Dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Paweł Mucha – Dyrektor MORD w Krakowie, Marek Pławiak – Dyrektor MORD w Nowym Sączu, Paweł Gurgul – Dyrektor MORD w Tarnowie, Pani Elżbieta Bzdek – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas tej uroczystości wręczone zostały, nagrody kolejnej edycji „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023 roku”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, instytucjom oraz osobom, które swoimi działaniami przyczyniają się do promowania, a tym samym poprawy bezpieczeństwa na drogach.