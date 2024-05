EscapeTruck w Srebrnym Mieście Data publikacji 23.05.2024 Powrót Drukuj 22 maja 2024 roku na Rynku w Olkuszu policjanci, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu prowadzili wspólne działania edukacyjno-informacyjne związane z handlem ludźmi. Patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Pan Roman Piaśnik.

Projekt Escapetruck to mobilna forma edukacji w zakresie handlu ludźmi połączona z elementami gry. Na naczepie pojazdu ciężarowego Escapetruck, który stanął na płycie olkuskiego Rynku zostały stworzone pomieszczenia imitujące warunki życia osób, które padły ofiarą handlu ludźmi. Projekt powstał z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów, Fundacji Reshape , Uniwersytetu Wrocławskiego i holenderskiej Policji oraz polskiej Policji i Straży Granicznej. W ubiegłym roku Escapetruck odwiedził Wrocław, Kraków i Warszawę. W tym roku wśród 11 miast, znalazł się również Olkusz.

22 maja na Rynku rozpoczęto uroczyste otwarcie wyjątkowego wydarzenia, które dokonał Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu insp. Jarosław Klich oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Roman Paśnik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Piotr Polak oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu kom. Tomasz Mosur. Podczas przemówienia Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu zwrócił uwagę na zagrożenia związane z handlem ludźmi. Pojawiające się zorganizowane grupy przestępcze, które uczyniły sobie źródło dochodu zmuszając inne osoby do niewolniczej pracy i często wykorzystując ludzi do bardzo okrutnych czynności. Polska Policja prowadzi wiele działań, które zapobiegają temu zjawisku. Są to działania o charakterze kryminalnym, ale także prowadzimy wiele działań edukacyjnych, które mają na celu uświadomić nam istniejące zagrożenia po to, aby skutecznie zapobiegać tym zjawiskom.

W tym dniu mieszkańców Olkusza czekało skłaniające do refleksji doświadczenie przedstawiające z jakim dramatami mierzą się osoby, która padły ofiarą handlu ludźmi. Każdy kto znalazł się w Escapetruck-u poznał prawdziwą historię ofiar handlu ludźmi w Polsce i miał okazję uczestniczyć w interaktywnej grze. Zaproszeni do udziału uczniowie mieli za zadanie rozwiązać zagadki, które umożliwiały wydostanie się z pomieszczeń. Wymagało to współpracy w grupie, skupienia, logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji.

Przez cały dzień policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Komend Powiatowych w Chrzanowie, Oświęcimiu, Miechowie i Proszowicach czuwali nad młodzieżą wspierając ich podczas wizyty w Escapetruck-u. Mundurowi oraz Pracownicy Urzędu Pracy w Olkuszu jak i funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy byli współorganizatorami tego wydarzenia, prowadzili również przy swoich stanowiskach profilaktycznych działania edukacyjno-informacyjne uświadamiając młodzież oraz mieszkańców o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi.

Wizyta w Esceptrucku w Olkuszu była możliwa dzięki inicjatywie Urzędu Miasta w Olkuszu, Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu , Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy wsparciu Komend Powiatowych w Chrzanowie, Oświęcimiu, Proszowicach i Miechowie, a także Karpackiej Straży Granicznej. Mamy nadzieje, że dzięki temu wydarzeniu młodzież i mieszkańcy będą mieli większą świadomość społeczną, która pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych doświadczeń. Escapetruck kontynuuje swą podróż po Polsce i odwiedza kolejne miasta.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za udział w tym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów szkół naszego rejonu oraz Dyrekcji I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1 , ZSZ nr 3 a także ZDZ w Olkuszu.