Wskoczył na maskę samochodu i rozbił przednią szybę Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy zatrzymali 26-letniego mieszkańca Krakowa. Mężczyzna, zaatakował samochód, którym jechało małżeństwo z Oświęcimia.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (30.11/01.12.br.) tuż po północy. Jak wynika z relacji poszkodowanego małżeństwa z Oświęcimia, agresor przechodził przez ulicę Olszewskiego w Oświęcimiu poza przejściem dla pieszych. Gdy zahamowali, agresor wskoczył na maskę samochodu, a następnie ręką rozbił przednią szybę. W związku z tym pokrzywdzeni natychmiast o zdarzeniu powiadomili operatora numeru alarmowego 112, a następnie z chuliganem na masce samochodu przejechali do znajdującej się kilkaset metrów dalej oświęcimskiej komendy Policji. Agresor, widząc biegnących w jego kierunku policjantów, zaczął uciekać. Kilka chwil później został zatrzymany. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie środków odurzających. Był to 26-letni mieszkaniec Krakowa, po badaniach lekarskich okazało się, że doznał urazu ręki, która została mu zaopatrzona. Trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.

W niedzielę, na podstawie zebranych dowodów zatrzymanemu został przedstawiony zarzut uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do czynu. Swoje zachowanie tłumaczył działaniem alkoholu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci przestrzegają przed nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Osoby nadużywające alkoholu i zażywające środki odurzające są narażone na ryzyko wystąpienia chorób psychicznych w przyszłości. Substancje psychoaktywne mogą wywoływać silne zmiany w funkcjonowaniu mózgu, co może prowadzić do stanów lękowych, depresji, psychoz, a także innych zaburzeń psychicznych.

Osoba nadużywająca alkoholu lub zażywająca narkotyki często zachowuje się nieobliczalnie, może mieć skłonność do łamania prawa, w tym reagowania agresywnie wobec innych osób, co łączy się z poważnymi konsekwencjami karnymi.

