Ćwiczenia w Kopalni Soli „Wieliczka" Data publikacji 22.04.2026

9 kwietnia br. na terenie Kopalni Soli „Wieliczka" odbyły się specjalistyczne ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów oraz negocjatorów. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z kilku województw oraz pracownicy ochrony i personelu kopalni.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w specyficznych warunkach, jakie stwarzają podziemia zabytkowego obiektu. Działania prowadzono wielotorowo – scenariusz objął zarówno obiekty na powierzchni, jak i kopalniane korytarze będące częścią trasy turystycznej.

Całość działań realizowana była w ścisłej współpracy z personelem oraz ochroną kopalni. Wspólny trening umożliwił nie tylko sprawdzenie policyjnych procedur, ale także zgranie ich z systemami bezpieczeństwa Kopalni, co jest kluczowe dla skutecznej ochrony tego unikalnego miejsca.

Regularna realizacja zadań w realnych obiektach pozwala funkcjonariuszom na praktyczne przygotowanie do działań w zróżnicowanym środowisku. Ćwiczenia w Wieliczce były kolejnym etapem szkolenia mającego na celu podnoszenie sprawności operacyjnej pododdziałów kontrterrorystycznych.

