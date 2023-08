26 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Psa. To także święto policyjnych czworonogów Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wierny, oddany, prawdziwy przyjaciel człowieka – pies. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Te zwierzęta pełnią ważną rolę w naszym życiu, lecz psy to nie tylko codzienny kompan czy strażnik domowego ogniska. Psy świetnie sprawdzają się w różnego rodzaju służbach, w tym także w Policji.

Służby policyjne wykorzystują psy od wielu stuleci, ze względu na ich umiejętność współpracy z człowiekiem oraz zdolności zarówno fizyczne, jak i węchowe. Rodzaj wykonywanych działań i ich funkcja zależy od służby, do jakiej są kwalifikowane.

W Małopolskiej Policji służy 79 psów, w tym 15 psów do wyszukiwania narkotyków, 44 patrolowo-tropiących, 1 patrolowy, 1 tropiący, 16 do wyszukiwania materiałów wybuchowych i 2 do wyszukiwania zwłok ludzkich.

By nasi patrolowi partnerzy mogli rozpocząć razem przygodę w mundurze muszą najpierw spędzić pół roku w Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach, gdzie przechodzą specjalistyczne szkolenie. Pod okiem profesjonalnych instruktorów, podczas wielu zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych mundurowi przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi szkolą się doskonaląc umiejętności czworonogów z zakresu z posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, tropienia śladów, pościgów i obrony, ale także uczą się współpracy i zaufania, aby stworzyć zgrany duet.

Naszym pieskom podczas pełnionej codziennej służby życzymy sukcesów, a po jej zakończeniu smaczków i czułości. Natomiast przewodnikom psów służbowych, aby długo mogli cieszyć się wiernością i przyjaźnią swoich pupilów.



Przykłady akcji małopolskich psów służbowych:

Jak zostać przewodnikiem psa policyjnego:

Skąd się biorą psy w policji:

Szkolenia, zawody psów służbowych:

Pojazd do przewozu psów:

Emerytura psów służbowych:

